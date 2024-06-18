Экипажи Т-72Б3М уничтожили командный пункт ВСУ на правобережье Днепра

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Днепр» оставили противника без командного пункта на правом берегу Днепра, сообщает Министерство обороны РФ.

Танкисты ведут огонь с закрытых позиций, как обычно стреляет артиллерия. Огонь корректируется с помощью беспилотников. Кадры объективного контроля подтверждают поражение цели.

Подразделениями БПЛА ВДВ в полуразрушенных домах было обнаружено скопление личного состава ВСУ. Работающие по этой наводке танкисты уничтожили не только командный пункт, но и пункт управления беспилотниками.

Нанеся удар, экипаж покинул позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. На этот случай танки оснащены современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшенными характеристиками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.