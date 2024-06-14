Москвичей предупредили о двух периодах дождей до конца июня

До конца июня Москву ожидают еще два периода дождей, количество осадков в этом месяце может превысить норму почти в три раза, в целом июнь получится очень теплым и влажным. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«По нашим прогнозам до конца июня ожидается еще, как минимум, два периода дождливой погоды», - написала синоптик в своем Telegram.

Сегодня в столице могут пройти дожди и ливни с порывами ветра до 14 метров в секунду и гроза, пишет радио Sputnik со ссылкой на МЧС. Жителей города просят не оставлять автомобили рядом с деревьями, а также избегать рекламных щитов и шатких конструкций.

Накануне из-за суперливня в столице перекрывали дороги и остановили метро, некоторое время было ограничено движение поездов на Филевской линии. Подобная погода наблюдалась в городе всю неделю, сообщалось о случаях подтопления.