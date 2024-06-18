Ветеран ВОВ и участник СВО зажгли лампаду от Вечного огня в Петербурге

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, у подножия монумента «Мать-Родина», прошла торжественная церемония передачи частицы пламени Вечного огня. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

В церемонии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны и участник спецоперации, удостоенный звания Героя России. Лампаду с частицей пламени от Вечного огня они зажгли вместе.

Лампаду с частицей Вечного огня доставят в Никольский Морской собор в Кронштадте. Там частицы пламени из нее торжественно передадут делегациям военных округов.

Также в церемонии участвовали главком ВМФ России Александр Моисеев, военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона, представители администрации города, ветеранских и общественных организаций, а также представители Юнармии.