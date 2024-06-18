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Ветеран ВОВ и участник СВО зажгли лампаду от Вечного огня в Петербурге

Лампаду с частицей пламени Вечного огня с Пискаревского мемориального кладбища доставят в Никольский морской собор в Кронштадте и передадут пламя делегациям военных округов.
Павел Кутаренко Тимур Шерзад 2024-06-18 11:09:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, у подножия монумента «Мать-Родина», прошла торжественная церемония передачи частицы пламени Вечного огня. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко. 

В церемонии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны и участник спецоперации, удостоенный звания Героя России. Лампаду с частицей пламени от Вечного огня они зажгли вместе. 

Лампаду с частицей Вечного огня доставят в Никольский Морской собор в Кронштадте. Там частицы пламени из нее торжественно передадут делегациям военных округов. 

Также в церемонии участвовали главком ВМФ России Александр Моисеев, военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона, представители администрации города, ветеранских и общественных организаций, а также представители Юнармии. 

#армия #Санкт-Петербург #Вечный огонь #торжественная церемония #лампада
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