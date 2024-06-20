Шугаев: «экспорт-импорт» военной продукции уходит в прошлое

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил в беседе со «Звездой» во Вьетнаме, что схема экспорта-импорта, по которой строилась раньше работа с другими странами, уходит в прошлое.

Он подчеркнул, что Вьетнам стремится создать свою военную промышленность, что требует не покупки готовой продукции, а взаимодействия в высокотехнологичных областях - к этому относится и военная техника.

Шугаев утвердительно ответил на вопрос «Звезды», сохраняется ли заинтересованность Вьетнама в сотрудничестве с Россией, несмотря на угрозу санкций США. Он подчеркнул, что причина тут проста - в основном вооружение и военная техника Вьетнама, советского или российского производства.

Также Дмитрий Шугаев отметил, что какую-то роль играет и военное сотрудничество двух стран - многие вьетнамские офицеры, например, обучались в России.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что РФ не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР.