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Шугаев: «экспорт-импорт» военной продукции уходит в прошлое

Дмитрий Шугаев отметил, что в условиях, когда страны вроде Вьетнама стремятся создать собственную военную промышленность, на смену экспорту-импорту приходит технологическое сотрудничество.
Тимур Шерзад 2024-06-20 11:42:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил в беседе со «Звездой» во Вьетнаме, что схема экспорта-импорта, по которой строилась раньше работа с другими странами, уходит в прошлое. 

Он подчеркнул, что Вьетнам стремится создать свою военную промышленность, что требует не покупки готовой продукции, а взаимодействия в высокотехнологичных областях - к этому относится и военная техника. 

Шугаев утвердительно ответил на вопрос «Звезды», сохраняется ли заинтересованность Вьетнама в сотрудничестве с Россией, несмотря на угрозу санкций США. Он подчеркнул, что причина тут проста - в основном вооружение и военная техника Вьетнама, советского или российского производства. 

Также Дмитрий Шугаев отметил, что какую-то роль играет и военное сотрудничество двух стран - многие вьетнамские офицеры, например, обучались в России. 

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что РФ не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР.

#Россия #Вьетнам #наш эксклюзив #военно-техническое сотрудничество
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