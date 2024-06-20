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Замглавы МИД сообщил, что США продолжают создавать препоны дипломатам РФ

Замглавы МИД РФ Иванов рассказал, что США продолжают чинить препятствия по вопросу функционирования диппредставительств РФ в этой стране.
Марина Крижановская 2024-06-20 00:35:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Соединенные Штаты продолжают создавать препятствия в работе российского посольства. В частности, американские власти намеренно затягивают выдачу виз дипломатам, которые должны прибывать в страну для смены своих коллег.

Об этом рассказал статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. По его словам, со стороны США не наблюдается желание нормализовать работу посольств.

«Да, конечно, продолжаются препоны со стороны США. И продолжается искусственное затягивание с выдачей виз для наших сотрудников, которые приезжают для ротации. Поэтому сейчас все сложно, и пока мы не видим какого-то желания американской стороны как-то налаживать эту работу», - рассказал Иванов в интервью ТАСС.

Высокопоставленный дипломат назвал тяжелым процесс ротации дипломатических сотрудников РФ в США, добавив, что в настоящее время этот процесс достаточно сложный и болезненный.

Немногим ранее, 12 июня, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что дипломатам ежедневно поступают угрозы. Кроме того, он отметил, что террористическая активность в мире растет и в том числе из-за русофобской политики американских властей. 

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