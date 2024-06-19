Путин поделился с Ким Чен Ыном впечатлениями от Пхеньяна

Президент РФ Владимир Путин оказался под большим впечатлением от преображений в столице КНДР Пхеньян. Он поделился мнением со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

По словам российского лидера, город заметно преобразился за последние 24 года.

«Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000-м. Это просто заметно», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что столица стала очень красивой благодаря самоотверженному труду корейского народа под руководством Ким Чен Ына.

Напомним, что во вторник, 18 июня, Путин прибыл с государственным визитом в КНДР. В аэропорту президента России встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.