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В МИД РФ заявили о не соответствии ожиданиям США от саммита по Украине

По словам замминистра иностранных дел РФ, конференция больше напоминает фемили-фото.
Глеб Владовский 2024-06-19 06:57:29
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Прошедшая в Швейцарии конференция по Украине не соответствовала ожиданиям США. Такое мнение выразил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, проходивший в Бюргенштоке саммит больше напоминал сборище для фемили-фото.

«Важно было выстроиться на подиуме и сфотографироваться. И то получилось слабо, потому что состав был гораздо более ограничен численно, а по уровню не соответствовал ожиданиям организаторов и стоящих за ними американцев», - приводит его слова агентство.

Напомним, что 15 и 16 июня в Швейцарии проходила так называемая мирная конференция по Украине, в которой приняли участие представители из 91 страны, однако среди них не было России и Китая. Кроме того, отсутствовала большая часть делегаций членов ООН.

#в стране и мире #МИД РФ #Сергей Рябков #Швейцария #саммит по украине
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