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Тайвань зафиксировал приближение кораблей и летательных аппаратов Китая

Вооруженные силы Тайваня заметили приблизившиеся к острову шесть китайских кораблей и 18 летательных аппаратов.
Дарина Криц 2024-06-19 05:35:17
© Фото: © Xu Shouming ZUMAPRESS.com Global Look Press

За минувшие сутки у берегов Тайваня местные вооруженные силы заметили приблизившиеся корабли и летательные аппараты материкового Китая. Зафиксировать удалось приближение 18 летательных аппаратов и шести кораблей НОАК (Народно-освободительной армии Китая).

Об этом сообщило минобороны Тайваня, его информацию приводит ТАСС. В качестве ответной меры Тайвань отправил авиацию, корабли. Кроме того, для контроля за целями власти задействовали наземные зенитные ракетные комплексы.

«Как утверждается, 12 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны в юго-западной и юго-восточной частях острова», - цитирует агентство предоставленные ведомством сведения.

Это далеко не первое приближение к острову военной техники материкового Китая. После гражданской войны в Китае и разгрома режима Гоминьдана на остров Тайвань бежали остатки оппозиционеров во главе с Чан Кайши. С 1949 года управление Тайваня осуществляет собственная администрация.

Китай считает остров одной из своих провинций, и призывает не вмешиваться во взаимоотношения обеих сторон, о чем напомнил министр обороны КНР Дун Цзюнь. По его словам, кто хочет отделить Тайвань, сам роет себе могилу.

#Китай #в стране и мире #корабли #ноак #Тайвань #летательные аппараты #приближение к острову
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