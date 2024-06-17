МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Белом доме пояснили, почему Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе

Представитель Белого дома обратил внимание не на поведение президента США, а на его заслуги перед страной.
Дарина Криц 2024-06-17 01:59:32
© Фото: © Al Drago - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

В Белом доме прокомментировали очередное странное поведение президента Джо Байдена. По словам заместителя пресс-секретаря Эндрю Бэйтса, американский лидер не застыл, а лишь приветствовал со сцены своих сторонников. Так он прокомментировал прошедшее в Лос-Анджелесе предвыборное мероприятие.

«Как-то неправильно преподносить, что президент несколько секунд смотрит на аплодирующую толпу. На самом деле они снова признают, что не могут принять лидерство, обеспечивающее самый высокий экономический рост в мире и снижение уровня насильственных преступлений до самого низкого значения за последние 50 лет», - написал Бэйтс в соцсети Х (ранее Twitter).

Во время этого мероприятия бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить со сцены застывшего действующего президента.

В начале июня 2024 года в США заметили ухудшение ментального состояния Байдена. Журналисты отмечают новые странности в поведении лидера страны - оно меняется от случая к случаю. Некоторые говорят о признаках слабоумия.

 

#в стране и мире #Белый дом #Джо Байден #Барак Обама #лос-анджелес #странное поведение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 