В Белом доме пояснили, почему Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе

В Белом доме прокомментировали очередное странное поведение президента Джо Байдена. По словам заместителя пресс-секретаря Эндрю Бэйтса, американский лидер не застыл, а лишь приветствовал со сцены своих сторонников. Так он прокомментировал прошедшее в Лос-Анджелесе предвыборное мероприятие.

«Как-то неправильно преподносить, что президент несколько секунд смотрит на аплодирующую толпу. На самом деле они снова признают, что не могут принять лидерство, обеспечивающее самый высокий экономический рост в мире и снижение уровня насильственных преступлений до самого низкого значения за последние 50 лет», - написал Бэйтс в соцсети Х (ранее Twitter).

Во время этого мероприятия бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить со сцены застывшего действующего президента.

В начале июня 2024 года в США заметили ухудшение ментального состояния Байдена. Журналисты отмечают новые странности в поведении лидера страны - оно меняется от случая к случаю. Некоторые говорят о признаках слабоумия.