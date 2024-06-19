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Бойцы группировки «Центр» показали, как освобождали Очеретино от ВСУ

Российские военнослужащие рассказали, как прошел штурм Очеретино. По их словам, боевики настолько не ожидали нападения, что просто гуляли по улицам города по двое.
Андрей Лазарев 2024-06-19 05:00:23
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

С массированной артподготовки начинался штурм Очеретино российскими военнослужащими. Кадры с высоты птичьего полета показали, как наши бойцы ведут огонь из всех стволов по позициям украинских боевиков на подступах к поселку.

На видео с камеры нашего коптера видно, как, попав под удары российских орудий, боевики спрыгивают с иностранной бронетехники и разбегаются кто куда. Пытаются скрыться в низинах и ямах, кто-то даже успевает добежать до окопа. Но дрону-разведчику сверху видно все. После корректировки огня и следующего удара дым заволакивает позиции противника. Затем вперед выдвигается уже штурмовая рота «Тайфун» группировки войск «Центр».

Командир штурмовой роты с позывным Вечерний рассказывает, что появление его бойцов в поселке было для боевиков полной неожиданностью. Прорыва при свете дня враг не ждал и был застигнут врасплох.

«Противник не ожидал настолько, что они гуляли просто улицам. Вдвоем с товарищем. Их ребята даже не то, что брали со стрельбой какой-то, а отлавливали на улице», - рассказал он.

Когда промзона перешла под контроль «Тайфуна», штурм приобрел масштаб лавины. Сверху во вражеские блиндажи и окопы пикировали наши ударные дроны. Операторы БПЛА ювелирно четко сбрасывали туда гранаты и мины, но враг выстраивал здесь линию обороны долгие годы и пытался сопротивляться.

«Слишком много частных секторов, и скажем так - в основном враг окапывался возле данных частных домов. И было очень много укрепрайонов, в которые просто так невозможно было зайти. Слишком много блиндажей, слишком много пристреленной местности», - объяснил заместитель командира роты с позывным Хороший.

То есть фактически в Очеретино ВСУ использовали свою прежнюю тактику: прикрытие мирными жителям. Вели огонь из-за спин гражданских. Так было в Мариуполе, позже в Авдеевке. А наши бойцы спасали людей.

«Можно назвать небольшой спецоперацией по освобождению жилого дома, из окон которого женщины махали нам тряпочками и просили туда не стрелять. А за спинами у них уже были солдаты ВСУ. Не стрелять мы не можем, переговоров вести тоже не можем. И приходилось работать очень аккуратно. Ребята очень рисковали, потому что те стреляли хорошо, а мы пытались гражданских не задеть», - вспоминает Вечерний.

Людей спасли, отвели в безопасное место. Многие из них сейчас уже в пунктах временного размещения. С ужасом вспоминают жизнь в подвалах, обстрелы и зверства националистов. Кстати, неожиданное появление в поселке российских военнослужащих стало сюрпризом и для местных жителей. Некоторые поверили не сразу. Говорят, что ВСУ бежали очень быстро.

«Они исчезли. Мы сильно переживали, ждали, что скоро начнется. А потом нас приглашают знакомиться русские солдаты. Мы удивились», - поделился житель Очеретино Александр Долгов.

Ранее бойцам, освобождавшим Очеретино, вручили госнаграды. Торжественная церемония состоялась на мемориальном комплексе «Саур-Могила».

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#штурм #освобождение #ВСУ #наш эксклюзив #очеретино
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