Бойцы группировки «Центр» показали, как освобождали Очеретино от ВСУ

С массированной артподготовки начинался штурм Очеретино российскими военнослужащими. Кадры с высоты птичьего полета показали, как наши бойцы ведут огонь из всех стволов по позициям украинских боевиков на подступах к поселку.

На видео с камеры нашего коптера видно, как, попав под удары российских орудий, боевики спрыгивают с иностранной бронетехники и разбегаются кто куда. Пытаются скрыться в низинах и ямах, кто-то даже успевает добежать до окопа. Но дрону-разведчику сверху видно все. После корректировки огня и следующего удара дым заволакивает позиции противника. Затем вперед выдвигается уже штурмовая рота «Тайфун» группировки войск «Центр».

Командир штурмовой роты с позывным Вечерний рассказывает, что появление его бойцов в поселке было для боевиков полной неожиданностью. Прорыва при свете дня враг не ждал и был застигнут врасплох.

«Противник не ожидал настолько, что они гуляли просто улицам. Вдвоем с товарищем. Их ребята даже не то, что брали со стрельбой какой-то, а отлавливали на улице», - рассказал он.

Когда промзона перешла под контроль «Тайфуна», штурм приобрел масштаб лавины. Сверху во вражеские блиндажи и окопы пикировали наши ударные дроны. Операторы БПЛА ювелирно четко сбрасывали туда гранаты и мины, но враг выстраивал здесь линию обороны долгие годы и пытался сопротивляться.

«Слишком много частных секторов, и скажем так - в основном враг окапывался возле данных частных домов. И было очень много укрепрайонов, в которые просто так невозможно было зайти. Слишком много блиндажей, слишком много пристреленной местности», - объяснил заместитель командира роты с позывным Хороший.

То есть фактически в Очеретино ВСУ использовали свою прежнюю тактику: прикрытие мирными жителям. Вели огонь из-за спин гражданских. Так было в Мариуполе, позже в Авдеевке. А наши бойцы спасали людей.

«Можно назвать небольшой спецоперацией по освобождению жилого дома, из окон которого женщины махали нам тряпочками и просили туда не стрелять. А за спинами у них уже были солдаты ВСУ. Не стрелять мы не можем, переговоров вести тоже не можем. И приходилось работать очень аккуратно. Ребята очень рисковали, потому что те стреляли хорошо, а мы пытались гражданских не задеть», - вспоминает Вечерний.

Людей спасли, отвели в безопасное место. Многие из них сейчас уже в пунктах временного размещения. С ужасом вспоминают жизнь в подвалах, обстрелы и зверства националистов. Кстати, неожиданное появление в поселке российских военнослужащих стало сюрпризом и для местных жителей. Некоторые поверили не сразу. Говорят, что ВСУ бежали очень быстро.

«Они исчезли. Мы сильно переживали, ждали, что скоро начнется. А потом нас приглашают знакомиться русские солдаты. Мы удивились», - поделился житель Очеретино Александр Долгов.

Ранее бойцам, освобождавшим Очеретино, вручили госнаграды. Торжественная церемония состоялась на мемориальном комплексе «Саур-Могила».

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.