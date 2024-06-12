Государственные награды вручили бойцам, освободившим Очеретино

Бойцам мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» вручили государственные наград за освобождение от украинских боевиков поселка Очеретино в Донецкой Народной Республике. Торжественная церемония состоялась на мемориальном комплексе «Саур-Могила».

Командир подразделения вручил военным ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу» и «За храбрость». Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Напомним, о полном освобождении Очеретино в военном ведомстве сообщили в начале прошлого месяца. Украинских националистов из населенного пункта выбили бойцы группировки войск «Центр».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.