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Государственные награды вручили бойцам, освободившим Очеретино

Об освобождении поселка от украинских националистов сообщили в мае этого года.
2024-06-12 12:25:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцам мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» вручили государственные наград за освобождение от украинских боевиков поселка Очеретино в Донецкой Народной Республике. Торжественная церемония состоялась на мемориальном комплексе «Саур-Могила».

Командир подразделения вручил военным ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу» и «За храбрость». Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Напомним, о полном освобождении Очеретино в военном ведомстве сообщили в начале прошлого месяца. Украинских националистов из населенного пункта выбили бойцы группировки войск «Центр».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #награждение #спецоперация #МО РФ #Центр #очеретино
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