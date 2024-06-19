Путин поблагодарил Вьетнам за позицию по украинскому кризису

Россия благодарна Вьетнаму за проявленную сбалансированную позицию по украинскому кризису. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в статье для газеты «Нян зан».

Путин также заявил, что страны вместе изучают и реализуют инициативу по созданию Центра ядерной науки и технологий. Он отметил энергетику, которая остается сферой стратегического значения в двустороннем сотрудничестве.

Президент России подчеркнул, что Россия и Вьетнам на постоянной основе уделяют серьезное внимание углублению взаимной торговли и стимулированию инвестиций. Он отметил рост товарооборота, который за 2023 год вырос на 8%, а за первый квартал 2024 года — на треть.

Глава государства обратил внимание, что у стран похожи оценки по Азиатско-Тихоокеанскому региону и они ратуют за построение новой структуры евразийской безопасности.

Путин подчеркнул, что Россия имеет надежду на активную работу вьетнамских инвесторов на рынке РФ.

Во Вьетнам президент России отправился после визита в КНДР, где подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.