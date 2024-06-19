«Русские Витязи» показали высший пилотаж в небе над Кронштадтом

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С авиагруппы «Русские Витязи» показали фигуры высшего пилотажа в небе над Кронштадтом на открытии Международного военно-морского салона «Флот-2024». Об этом рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

«Витязи» показали такие фигуры, как петля Нестерова, бочка, вираж на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Также летчики выполнили несколько зрелищных элементов среди которых были фигуры зеркало, колокол, роспуск, проход на малой высоте и предельно малой скорости.

«Русские Витязи» - пилотажная группа, которая совершает полеты на тяжелых истребителях. Группа сформирована в 1991 году на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка, базировавшегося на подмосковном аэродроме Кубинка.

Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27П и Су-27УБ. В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолетов Су-30СМ. В 2019 году получены новые самолеты Су-35С.

Международный военно-морской салон начал работу сегодня. Выставочная площадка размещается на территории кластера «Остров фортов» в Кронштадте и будет работать до 23 июня. Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 200 ведущих российских и иностранных участников.