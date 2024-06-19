Сомелье Трифонова дала советы по выбору минеральной воды

Эксперт в области ретейла и сомелье Анна Трифонова поделилась советами, как правильно подобрать минеральную воду.

Сейчас в магазинах можно найти огромное количество разных видов минеральной воды, однако, прежде чем покупать, необходимо определить ее класс. Он прописан всегда на лицевой стороне бутылки на этикетке и также дублируется с обратной стороны.

По словам эксперта, сульфатная вода полезна людям, страдающим от болезней желчи и печени. Такой класс воды стимулирует кишечную перистальтику, снижает вес и улучшает работу внутренних органов, рассказала изданию Life Трифонова.

Гидрокарбонатная вода, она же минеральная, снижает кислотность желудочного сока и применяется при лечении мочекаменной болезни. Сомелье рекомендует такую воду людям, которые занимаются спортом более двух раз в неделю. Также ее можно пить страдающим от проблем с сосудами, костями или нервной системой.

Трифонова советует пить магниевую воду тем, кто страдает бессонницей. Такая вода также может помочь при стрессе. Однако, по словам эксперта, ее не следует пить людям, которые имеют расстройство желудка.

Еще один класс воды - кальциевый. Он восполняет дефицит минералов в организме. Такая вода, как объясняет эксперт, полезна всем, однако не стоит употреблять ее более одного стакана в сутки.

При покупке воды Анна Трифонова советует обращать внимание на запах и вкус. Качественная вода никогда не пахнет, отметила сомелье.

«Если вкус воды внезапно показался горьким, крайне солёным, то такую воду нельзя употреблять, чтобы не вызвать токсичное отравление организма», - предупредила Трифонова.

Она советует приобретать минеральную воду в специализированных магазинах большого формата. В них должен быть хорошо выстроен путь от производителя до прилавка, а за каждую поставку товара должен следить специалист по контролю за качеством продукции.

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