Врач Соломатина рассказала, какие продукты вызывают ботулизм

Ботулотоксин сохраняется в тех продуктах, где есть частички земли, то есть которые сложно промыть. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Поэтому его часто можно встретить в грибных консервах, так как грибы очень пористые. Бактерия размножается в теплой и влажной среде», - цитирует ее «360».

По словам врача, наличие токсичных веществ в готовых блюдах говорит о том, что на производстве не были соблюдены санитарные нормы, а также использовались плохо промытые овощи, фрукты, мясо и другие продукты.

Кроме того, Соломатина рассказала, на что обратить внимание при консервации продуктов. По ее словам, возбудитель ботулизма погибает в кислой среде, поэтому овощи и грибы необходимо консервировать с солью или уксусом. Использовать залежавшиеся или испорченные плоды нельзя.

При консервации рыбы или мяса необходимо их тщательно промыть и удалить все потроха. Впоследствии банки нужно хранить в прохладном помещении - погребе или холодильнике.

Чтобы консервировать грибы, вначале желательно проварить их, сменив несколько раз воду. Это поможет избежать попадания вместе с грязью ботулотоксина в готовый продукт. При этом желательно закрывать банку не слишком герметично, отметила Соломатина.

При покупке же готовых продуктов необходимо обращать внимание на упаковку - если она деформировалась, испортилась или издает неприятный или странный запах, не следует приобретать такой товар.

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