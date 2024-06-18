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Врач Соломатина рассказала, какие продукты вызывают ботулизм

Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы, на что обратить внимание при консервации, чтобы избежать попадания возбудителя ботулизма в продукт.
Игнат Далакян 2024-06-18 18:33:44
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Ботулотоксин сохраняется в тех продуктах, где есть частички земли, то есть которые сложно промыть. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Поэтому его часто можно встретить в грибных консервах, так как грибы очень пористые. Бактерия размножается в теплой и влажной среде», - цитирует ее «360».

По словам врача, наличие токсичных веществ в готовых блюдах говорит о том, что на производстве не были соблюдены санитарные нормы, а также использовались плохо промытые овощи, фрукты, мясо и другие продукты.

Кроме того, Соломатина рассказала, на что обратить внимание при консервации продуктов. По ее словам, возбудитель ботулизма погибает в кислой среде, поэтому овощи и грибы необходимо консервировать с солью или уксусом. Использовать залежавшиеся или испорченные плоды нельзя.

При консервации рыбы или мяса необходимо их тщательно промыть и удалить все потроха. Впоследствии банки нужно хранить в прохладном помещении - погребе или холодильнике.

Чтобы консервировать грибы, вначале желательно проварить их, сменив несколько раз воду. Это поможет избежать попадания вместе с грязью ботулотоксина в готовый продукт. При этом желательно закрывать банку не слишком герметично, отметила Соломатина.

При покупке же готовых продуктов необходимо обращать внимание на упаковку - если она деформировалась, испортилась или издает неприятный или странный запах, не следует приобретать такой товар.

Ранее шеф-повар Антон Прокофьев назвал вероятные причины массового отравления в Москве. По его словам, в частности, ими могли стать неправильные условия хранения продуктов.

#в стране и мире #инфекция #консервы #продукты #врач #диетолог #ботулизм
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