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Один человек погиб в Донецке при обстреле ВСУ остановки

По словам Пушилина, также пострадала девочка и две женщины. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
Игнат Далакян 2024-06-19 14:58:31
© Фото: РИА Новости

Один человек погиб при обстреле украинских боевиков остановки общественного транспорта в Донецке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате обстрела со стороны ВФУ у остановки общественного транспорта "Школа №106" по улице Петровского погиб мужчина», - написал в своем Telegram-канале глава республики.

Он также отметил, что есть раненые. Это девочка 2007 года рождения и женщины 1955 и 1981 годов рождения. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Их состояние сейчас оценивается как тяжелое.

Также при обстреле ВСУ два жилых дома получили повреждение в Кировском районе Донецка. Местные власти зафиксировали уже 11 обстрелов с украинской стороны за текущий день. Боевики выпустили 26 боеприпасов, включая кассетные. Применялась ствольная артиллерия натовского калибра 155 мм, сообщил Пушилин.

Украинские националисты не раз обстреливали мирные районы Донецкой Народной Републики. Так, два дня назад боевики атаковали территорию ДНР 20 раз за сутки. Это привело к гибели одного человека, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

#в стране и мире #Донецк #Обстрел #Трагедия #пострадавшие #погибший
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