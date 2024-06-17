Украинские националисты 20 раз за сутки подвергли обстрелам ДНР

За истекшие сутки - с 00:00 16 июня по 00:00 17 июня - украинские националисты произвели 20 атак территории Донецкой Народной Республики. Один человек погиб. Об этом сообщило представительство ДНР В СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - говорится в сообщении ведомства.

При этом наибольшее количество обстрелов произошло на Донецком направлении - 17, еще два на Горловском и один на Волновахском направлении.

Представительство ДНР в СЦКК отметило, что после украинских обстрелов не зафиксировано повреждений жилых домов объектов гражданской инфраструктуры.

При атаках ВСУ выпустили 45 различных боеприпасов.

Кроме мирных жителей российских регионов, объектами охоты украинских националистов становятся и сотрудники СМИ. 13 июня под Горловкой три журналиста НТВ получили тяжелые ранения. Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский в Никитовском районе ранения получил Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала НТВ.