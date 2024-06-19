ЕС может ввести санкции против Полины Гагариной

В ЕС заявили о планах расширить черный список в рамках нового пакета санкций и внести в него певицу Полину Гагарину. Об этом сообщил портал EUobserver.

Отмечается, что в 14-й пакет санкций включены в том числе предприниматели Роман Троценко, Игорь Алтушкин, Таймураз Боллоев, а также генеральный директор АНО «Институт развития Интернета» Алексей Гореславский.

Кроме того, ограничения коснутся поставок СПГ, экспорта гелия и доступа к ряду технологий двойного назначения.

Ранее сообщалось, что ЕС не удалось согласовать 14-й пакет санкций из-за позиции Германии. Связано это прежде всего с привлечением к ответственности европейских компаний за нарушение ограничений.