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ЕС может ввести санкции против Полины Гагариной

Новый пакет антироссийских санкций также включит в себя 20 физических и 22 юридических лица.
Глеб Владовский 2024-06-19 14:24:31
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

В ЕС заявили о планах расширить черный список в рамках нового пакета санкций и внести в него певицу Полину Гагарину. Об этом сообщил портал EUobserver.

Отмечается, что в 14-й пакет санкций включены в том числе предприниматели Роман Троценко, Игорь Алтушкин, Таймураз Боллоев, а также генеральный директор АНО «Институт развития Интернета» Алексей Гореславский.

Кроме того, ограничения коснутся поставок СПГ, экспорта гелия и доступа к ряду технологий двойного назначения.

Ранее сообщалось, что ЕС не удалось согласовать 14-й пакет санкций из-за позиции Германии. Связано это прежде всего с привлечением к ответственности европейских компаний за нарушение ограничений.

#в стране и мире #ЕС #санкции #Полина Гагарина
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