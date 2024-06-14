Reuters: ЕС не смог согласовать 14-й пакет санкций из-за позиции ФРГ

Евросоюз не смог в пятницу согласовать 14-ый пакет санкций против России из-за позиции Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. Новые правила касаются привлечения к ответственности компаний ЕС за нарушение санкций.

В частности, Германия не соглашается с тем, как именно европейские компании будут отвечать за нарушение санкций. В Берлине опасаются, что немецкие фирмы могут быть привлечены к ответственности по новым правилам.

В публикации отмечают, что даже Венгрия согласилась пойти на уступки и согласовать очередные антироссийские санкции ЕС, однако теперь трудность представляет правительство Германии.

Новые рестрикции также предполагают запрет на заход в порты стран ЕС судов, которые внесли вклад «в военные усилия» России.

Планировалось, что решение будет принято до начала конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако вопрос откладывается до следующей встречи послов стран ЕС, которая состоится в среду.

Предыдущий европейский пакет ограничений был представлен в феврале текущего года. В него в том числе вошли иностранные организации из Шри-Ланки, Индии, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции за якобы сотрудничество с российскими компания и помощь РФ в обходе зарубежных санкций.