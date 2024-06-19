МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме допустили признание ВСУ террористической организацией

Во время доклада о расследовании преступлений Киева поступило предложение признать ВСУ террористической организацией.
Услада Дубинина 2024-06-19 14:27:09
© Фото: dpa, Globallookpress

Спикер Государственной думы Анна Кузнецова предложила признать ВСУ террористической организацией, об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Мы считаем необходимым признать этот режим террористическим, а также его структуры», - заявила Кузнецова.

Спикер ГД уточнила, что предлагает признать террористическими структуры Киева, которые по итогам работы парламентской комиссии по расследованию оказались причастны к преступлениям против детей. Анна Кузнецова включила в список потенциально запрещенных организаций ВСУ, СБУ и Главное управление разведки Украины.

Напомним, что ВСУ периодически обстреливают жилые кварталы Белгородской области. Мама и четырехлетний сын погибли в результате одной из атак украинского дрона-камикадзе в поселке Октябрьский на машину, в которой находилась семья.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #террористическая организация #Государственная дума
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 