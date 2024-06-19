В Госдуме допустили признание ВСУ террористической организацией

Спикер Государственной думы Анна Кузнецова предложила признать ВСУ террористической организацией, об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Мы считаем необходимым признать этот режим террористическим, а также его структуры», - заявила Кузнецова.

Спикер ГД уточнила, что предлагает признать террористическими структуры Киева, которые по итогам работы парламентской комиссии по расследованию оказались причастны к преступлениям против детей. Анна Кузнецова включила в список потенциально запрещенных организаций ВСУ, СБУ и Главное управление разведки Украины.

Напомним, что ВСУ периодически обстреливают жилые кварталы Белгородской области. Мама и четырехлетний сын погибли в результате одной из атак украинского дрона-камикадзе в поселке Октябрьский на машину, в которой находилась семья.