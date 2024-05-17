Мать и ее сын погибли при атаке авто дроном ВСУ в Белгородской области

Женщина с 4-летним ребенком погибли в результате атаки машины дроном-камикадзе ВСУ в поселке Октябрьский Белгородской области. О трагедии сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что беспилотник атаковал автомобиль в тот момент, когда в ней находились водитель и семья - мать, отец и их сын.

«В результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», - написал он в своем Telegram-канале.

Малыш впоследствии скончался в больнице - отец добирался до нее на попутных автомобилях, ребенок был в критическом состоянии, но врачи, сделав все возможное, не смогли спасти ему жизнь. У главы семейства ссадины, водитель автомобиля получил осколочные ранения правой кисти. Пострадавшим оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались, добавил Гладков.

Также атаке украинских беспилотников подверглась автозаправочная станция рядом с селом Бессоновка после чего произошел пожар.

За час до трагедии в Белгороде и области был объявлен сигнал ракетной опасности. Предупреждающие об опасности сирены работали около получаса.