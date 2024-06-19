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Россия намерена приостановить участие в работе ПА ОБСЕ

Спикер ГД Толстой выступил с предложением временно ограничить выплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ.
Услада Дубинина 2024-06-19 13:49:35
© Фото: Пресс-служба ГД РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Россия намерена прекратить на время участие делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, об этом на пленарном заседании заявил спикер Государственной думы Петр Толстой. Он также предложил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ.

«Предлагаю приостановить участие нашей парламентской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также выплату любых взносов в бюджет этой организации», - сообщил Толстой. 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также поддержали инициативу Петра Толстого. Матвиенко поручила СФ подготовить проект решения о приостановке участия российских парламентариев в деятельности ПА ОБСЕ к 3 июля.

Ранее Румыния отказала в выдаче визы российским делегатам, которые направлялись на запланированную сессию ПА ОБСЕ. В МИД Румынии объяснили отказ во въезде ситуацией на Украине.

#в стране и мире #Румыния #Государственная дума #пленарное заседание #ПА ОБСЕ
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