Россия намерена приостановить участие в работе ПА ОБСЕ

Россия намерена прекратить на время участие делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, об этом на пленарном заседании заявил спикер Государственной думы Петр Толстой. Он также предложил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ.

«Предлагаю приостановить участие нашей парламентской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также выплату любых взносов в бюджет этой организации», - сообщил Толстой.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также поддержали инициативу Петра Толстого. Матвиенко поручила СФ подготовить проект решения о приостановке участия российских парламентариев в деятельности ПА ОБСЕ к 3 июля.

Ранее Румыния отказала в выдаче визы российским делегатам, которые направлялись на запланированную сессию ПА ОБСЕ. В МИД Румынии объяснили отказ во въезде ситуацией на Украине.