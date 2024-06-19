Убийца комбата Моторолы получил пожизненный срок

Военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Погорелова, обвиняемого в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко в 2017 году, а также в убийстве комбата Моторолы (Арсен Павлов).

Сроки других фигурантов: Александр Тимошенко — 12 лет, Артем Ен — 17 лет, Василий Чурилов — 13 лет.

Погорелов следил за передвижениями Захарченко и снимал все на видео, которые передавал СБУ. В августе 2017 года он установил взрывчатку в туалете ресторана в Донецке, куда ходил Захарченко.

По словам гособвинителя, Погорелов также причастен к убийству Павлова. В октябре 2016 года по заданию СБУ он установил взрывчатку на крыше лифта в доме, где жил командир ополченцев, позже ее привели в действие.

Ранее издание The Economist сообщало, что в СБУ с 2015 года действует подразделение политических убийств.