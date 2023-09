В стране и мире The Economist: в СБУ с 2015 года действует подразделение политических убийств Андрей Аркадьев Пятое управление контрразведки было связано c убийством командиров ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви), а также главы ДНР Александра Захарченко, заметили в The Economist. © Фото: President.gov.ua, CC BY 4.0, Wikimedia Читайте нас на: В Службе безопасности Украины (СБУ) с 2015 года действует подразделение, занимающееся убийствами тех, кого власти называют коллаборантами. Об этом пишет издание The Economist, журналисты которого поговорили с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко. В официальных данных отдел числится как пятое управление контрразведки. В интервью изданию Наливайченко заявил, что украинское руководство решило, что просто сажать в тюрьму неугодных недостаточно, к тому же места лишения свободы были уже переполнены несогласными с новым режимом. Как утверждают журналисты, не все в этом подразделении довольны характером выполняемых задач. Один из офицеров на условии анонимности заявил, что некоторые операции проводились, чтобы произвести впечатление на президента Украины Владимира Зеленского, а не с целью решить стратегические задачи. По данным The Economist, пятое управление причастно к резонансным терактам, включая теракт, в ходе которого погибла российская журналистка, политолог и дочь философа Александра Дугина - Дарья Дугина. Также подразделению приписывают убийство главы ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов «Спарта» и «Сомали» Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви). Экспертное мнение и аналитика