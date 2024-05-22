Снайпер Ковер рассказал, как несколько дней выслеживал расчет БПЛА ВСУ

Группа снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) выдвинулась к зоне боевых действий. Все 10 километров пути им пришлось преодолевать пешком, поскольку это безопаснее, чем на квадроцикле или машине - нет лишнего шума.

Этих снайперов называют «тяжелыми». Их рабочий инструмент - увесистые винтовки, которые бьют на дальние дистанции и наносят серьезный урон врагу.

Каждый выстрел - это математическая задача. Второй номер расчета, наблюдатель-корректировщик, глядя в оптику, определяет расстояние до цели и делает поправки на ветер. А первый номер, стрелок, целится и производит выстрел.

Эта группа тяжелых снайперов принимала участие в штурме Новомихайловки на Южно-Донецком направлении. Их оружие позволяет прицельно бить на дистанции до двух километров. Для противника это опасность из ниоткуда и всегда неожиданность.

В Новомихайловке бойцы вели охоту на вражеских командиров, пулеметчиков, гранатометчиков, минометные расчеты. Особый акцент снайперы делали на выявлении и поражении операторов дронов-камикадзе. Результат работы каждый раз фиксируется с помощью тепловизоров с функцией видеозаписи.

«Несколько дней выслеживали расчет БПЛА-камикадзе. В первый день выявили их позицию взлета, на второй день оборудовали себе позицию и поздно вечером соответственно поразили расчет БПЛА», - рассказал снайпер с позывным Ковер.

Снайперы своими точными выстрелами сеют панику в рядах неприятеля. Тут уж не до обороны - лишь бы успеть спрятаться.

Ранее танкисты батальона «Сумрак» показали, как бьют по позициям противника из танков Т-72Б3. Бойцы также рассказали, как защищают технику от украинских FPV-дронов.

Материал подготовили Игорь Лапик, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.