Угнавший Т-64 украинский танкист подал документы на гражданство РФ

Украинский танкист Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и приехавший на российские позиции на Донецком направлении, подал документы на получение паспорта РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР, паспорт будет готов через несколько недель.

Лихачев сдался нашим военным в мае. Танкист решил бежать на угнанной боевой машине, чтобы не вызвать подозрений. Для ВСУшников такой побег выглядел как выезд на задание. Место встречи с российской стороной было оговорено заранее.

Ранее сообщалось, что Максим родился в ЛНР. Во время спецоперации украинец находился в Польше, но осенью позапрошлого года вернулся на Украину, где служил в ВСУ. В родном регионе, который сейчас находится в составе РФ, Лихачев планирует устроиться на работу и жить мирной жизнью.