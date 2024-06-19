Россию на Олимпиаде во Франции могут представить Медведев и Андреева

Теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева могут сыграть в смешанном парном разряде на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом агентству ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Планируем, что Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде. Впрочем, тут есть время до 24 июля», - сказал президент ФТР.

Восемь игроков представят Россию на Летних Олимпийских играх во Франции: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан КарАцев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. Состав сборной опубликовала Федерация тенниса России в Telegram-канале. Теннисный турнир летней Олимпиады пройдет с 27 июля по 4 августа на «Ролан Гаррос».

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал «Звезде», что выступление теннисистки Мирры Андреевой на полуфинале «Ролан Гаррос» является выдающимся достижением.