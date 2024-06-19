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Россию на Олимпиаде во Франции могут представить Медведев и Андреева

Федерация тенниса России объявила состав сборной на Летние игры-2024.
Услада Дубинина 2024-06-19 07:11:55
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева могут сыграть в смешанном парном разряде на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом агентству ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Планируем, что Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде. Впрочем, тут есть время до 24 июля», - сказал президент ФТР.

Восемь игроков представят Россию на Летних Олимпийских играх во Франции: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан КарАцев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. Состав сборной опубликовала Федерация тенниса России в Telegram-канале. Теннисный турнир летней Олимпиады пройдет с 27 июля по 4 августа на «Ролан Гаррос».

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал «Звезде», что выступление теннисистки Мирры Андреевой на полуфинале «Ролан Гаррос» является выдающимся достижением.

#в стране и мире #теннис #Олимпиада-2024 #мирра андреева #фтр
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