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Тарпищев: игра Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» - выдающееся достижение

По мнению президента Федерации тенниса России, ошибки на полуфинале связаны с нервной перегрузкой.
Услада Дубинина 2024-06-08 15:46:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Игра Мирры Андреевой на полуфинале «Ролан Гаррос» в Париже является выдающимся достижением, об этом рассказал «Звезде» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его мнению, от теннисистки в ее возрасте не нужно требовать больших результатов. 

«В прошлые годы Андреева играла с теми, кто выше нее по рейтингу - это легкий психологический подтекст, потому что некому было проигрывать, значит расстраиваться не о чем. А в этом году многие оказались позади нее, обыграть их - гораздо дороже, чем прошлые результаты», - отметил Тарпищев. 

Он подчеркнул, что у Андреевой должна быть разумная система подготовки, чтобы, прежде всего, не травмировать свое психологическое состояние. Небольшие ошибки на полуфинале связаны с нервной перегрузкой, уточнил Шамиль Тарпищев.

Семнадцатилетняя теннисистка Мира Андреева 6 июня уступила итальянке Жасмин Паолини на полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Матч длился 1 час 15 минут, завершился со счетом  3:6, 1:6.

#полуфинал #наш эксклюзив #теннис #Шамиль Тарпищев #Федерация тенниса России #мирра андреева
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