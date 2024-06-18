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Украина за сутки потеряла до 150 боевиков и две 155-мм гаубицы FH-70

Группировка «Восток» отразила две атаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 31-й бригады Нацгвардии Украины.
2024-06-18 07:33:10
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Противник за сутки потерял до 150 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Восток», об этом сообщает Минобороны России. Известно, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.

«Отразили две атаки штурмовых групп противника в районе Старомайорское, сорвали попытки усиления передовых позиций и ротаций в опорных пунктах в районах Урожайного, Дорожнянки и Черивного», - уточнили в ведомстве.

Группировка войск «Восток» уничтожила две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две гаубицы FH-70 производства Великобритании. 

В Минобороны РФ сообщили о поражении опорных пунктов 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Варваровка Запорожской области. Также известно об отражении двух атак штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 31-й бригады Нацгвардии Украины.

Ранее штурмовые группы войск «Восток» освободили Старомайорское в ДНР. Штурмовик с позывным Котяра рассказал «Звезде», как происходило освобождение населенного пункта.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.

 

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #СВО #группировка восток
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