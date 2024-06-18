Противник за сутки потерял до 150 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Восток», об этом сообщает Минобороны России. Известно, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю.

«Отразили две атаки штурмовых групп противника в районе Старомайорское, сорвали попытки усиления передовых позиций и ротаций в опорных пунктах в районах Урожайного, Дорожнянки и Черивного», - уточнили в ведомстве.

Группировка войск «Восток» уничтожила две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две гаубицы FH-70 производства Великобритании.

В Минобороны РФ сообщили о поражении опорных пунктов 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Варваровка Запорожской области. Также известно об отражении двух атак штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 31-й бригады Нацгвардии Украины.

Ранее штурмовые группы войск «Восток» освободили Старомайорское в ДНР. Штурмовик с позывным Котяра рассказал «Звезде», как происходило освобождение населенного пункта.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.