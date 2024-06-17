В первый же день боевых действий по освобождению Старомайорского была взята половина населенного пункта. Об этом поделился со «Звездой» штурмовик с позывным Котяра.

«Перед тем, как мы заходили отработала артиллерия наша, кинули дымы, мы заходили вообще красиво. По левой стороне лесополка была там сидел пулеметчик. Мы его сняли, зачистили. Закатились на свои объекты - 3 группа, 1, 2. Закрепились. В первый же день взяли пол Старомайорки», - рассказал штурмовик с позывным Котяра.

Наши штурмовые группы ударили разом с нескольких направлений. Разведчики постарались. О противнике было известно все. Каждый излом траншеи, точное количество и расположение пулеметных точек.

Отработали слаженно. Пока одни зачищали и закреплялись, другие - разминировали. Спустя считанные минуты в Старомайорское смогла зайти и бронетехника.

«На моей машине ехали 4 штурмовика, которые ехали со мной до самой северной окраины. Там спешивались, начинали закрепляться и уничтожать боевиков ВСУ», - рассказал командир танкового взвода.

Старомайорское расположено на Времьевском выступе. Подразделения группировки войск «Восток» обнуляют действия ВСУ во время прошлогоднего контрнаступления. Тогда боевики заняли Старомойорское ценой огромных потерь живой силы и техники. А теперь наши бойцы наступая в направлении Великой Новоселки сжимают тиски вокруг расположенной восточнее - крупной угледарской группировки националистов.

Командир штурмового отряда с позывным Буря, так как сам он из Бурятии, показал трофеи: боеприпасы - мины и гранаты производства стран НАТО, шевроны боевиков. Есть данные, что в Старомайорском стояли боевики нацбатальона «Айдар»* - запрещенного в России. А во время попытки контратаковать националисты потеряли еще как минимум одну американскую БМП Bradley.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов направил телеграммы освободившим Старомайорское бойцам. В телеграммах, направленных нашим бойцам, министр обороны подчеркнул, что 394-й мотострелковый полк и 218-го танковый полк демонстрируют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

*«Айдар» - украинский националистический батальон, запрещенная в РФ террористическая организация.