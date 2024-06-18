На юге Испании археологи обнаружили 2000-летнее жидкое вино

В южной части Испании археологи, проводя раскопки, обнаружили вино возрастом около 2000 лет. Об этом сообщило издание Journal of Archaeological Science.

По данным журнала, находку обнаружили в римском мавзолее в районе города Кармона. Ученым удалось найти стеклянную урну, внутри которой находились кремированные человеческие останки, а также жидкость красного цвета, опознанную как вино.

«Археохимическое исследование жидкости позволило признать ее древнейшим древним вином, сохранившимся в жидком состоянии», - говорится в публикации.

При этом отмечается, что профиль солей, которые содержатся в жидкости, указывает на то, что изначально оно было белым. Однако оно изменило свой цвет в связи с химическими процессами, которые протекали в течение примерно двух тысяч лет.

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