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На юге Испании археологи обнаружили 2000-летнее жидкое вино

Находку обнаружили в римском мавзолее в районе города Кармона.
Глеб Владовский 2024-06-18 06:33:24
© Фото: FabiÃ¡N SimÃ³N, Keystone Press Agency, Global Look Press

В южной части Испании археологи, проводя раскопки, обнаружили вино возрастом около 2000 лет. Об этом сообщило издание Journal of Archaeological Science.

По данным журнала, находку обнаружили в римском мавзолее в районе города Кармона. Ученым удалось найти стеклянную урну, внутри которой находились кремированные человеческие останки, а также жидкость красного цвета, опознанную как вино.

«Археохимическое исследование жидкости позволило признать ее древнейшим древним вином, сохранившимся в жидком состоянии», - говорится в публикации.

При этом отмечается, что профиль солей, которые содержатся в жидкости, указывает на то, что изначально оно было белым. Однако оно изменило свой цвет в связи с химическими процессами, которые протекали в течение примерно двух тысяч лет.

Ранее сообщалось, что ученые в Дагестане обнаружили неизвестные науке горные породы.

#в стране и мире #испания #археологи #Вино #Древний Рим
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