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Ученые открыли в Дагестане неизвестные науке горные породы

Обнаруженные исследователями отложения относятся к Ледниковому периоду.
Глеб Владовский 2024-06-17 08:00:57
© Фото: Viktor Pogontsev, Russian Look, Globallookpress

Ученые Института географии РАН обнаружили в районе Дагестана неизвестные науке горные породы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что лессовые отложения, относящиеся к плейстоцену (Ледниковый период - Прим.ред.) найдены на границе с Азербайджаном в районе Восточного Кавказа и Приморской низменности.

«В ходе экспедиционных работ было осмотрено несколько районов, где в вертикальных стенках обнажений лёссов видны палеопочвенные профили. Наиболее подробная и информативная лёссово-почвенная серия была обнаружена учеными вблизи села Куркент», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обнаружении протекающей под Сибирью реки из расплавленного железа.

#в стране и мире #Дагестан #ран #горные породы
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