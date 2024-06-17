Ученые открыли в Дагестане неизвестные науке горные породы

Ученые Института географии РАН обнаружили в районе Дагестана неизвестные науке горные породы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что лессовые отложения, относящиеся к плейстоцену (Ледниковый период - Прим.ред.) найдены на границе с Азербайджаном в районе Восточного Кавказа и Приморской низменности.

«В ходе экспедиционных работ было осмотрено несколько районов, где в вертикальных стенках обнажений лёссов видны палеопочвенные профили. Наиболее подробная и информативная лёссово-почвенная серия была обнаружена учеными вблизи села Куркент», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обнаружении протекающей под Сибирью реки из расплавленного железа.