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Москвичам рассказали, когда прекратятся ливни, град и грозы

До вечера 18 июня столицу России могут накрыть ливни, град и грозы, кроме того ожидается ветер с порывами до 17 м/с.
Дарина Криц 2024-06-18 04:38:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

До вечера вторника, 18 июня, в Москве сохранится непогода, которая будет сопровождаться ливнями, грозами и даже градом.

Как сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, ожидается гроза, град и шквалистый ветер. Кроме того, следует быть готовым к порывам ветра до 17 метров в секунду.

Осадки прогнозировались в период с 22:00 17 июня до 22:00 18 июня. В отдельных районах столицы ожидаются гроза с дождем, а где-то с ливнем и градом.

«Также прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», - уточнили в министерстве.

Водителям посоветовали не парковаться вблизи шатких конструкций и деревьев, быть аккуратными во время езды и избегать резких маневров. Жителей столицы призвали на улицах быть более острожными и не оставлять детей без присмотра.

Как сообщалось 14 июня, жителей и гостей столицы до конца июня ожидает два периода дождей. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что до конца месяца должно быть еще два периода дождей, а количество осадков может превысить норму почти в три раза. Суммарно июнь может получиться очень теплым и влажным.

#Москва #в стране и мире #МЧС РФ #Погода #Град #Непогода #дожди #Гроза
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