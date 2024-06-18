Москвичам рассказали, когда прекратятся ливни, град и грозы

До вечера вторника, 18 июня, в Москве сохранится непогода, которая будет сопровождаться ливнями, грозами и даже градом.

Как сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, ожидается гроза, град и шквалистый ветер. Кроме того, следует быть готовым к порывам ветра до 17 метров в секунду.

Осадки прогнозировались в период с 22:00 17 июня до 22:00 18 июня. В отдельных районах столицы ожидаются гроза с дождем, а где-то с ливнем и градом.

«Также прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», - уточнили в министерстве.

Водителям посоветовали не парковаться вблизи шатких конструкций и деревьев, быть аккуратными во время езды и избегать резких маневров. Жителей столицы призвали на улицах быть более острожными и не оставлять детей без присмотра.

Как сообщалось 14 июня, жителей и гостей столицы до конца июня ожидает два периода дождей. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что до конца месяца должно быть еще два периода дождей, а количество осадков может превысить норму почти в три раза. Суммарно июнь может получиться очень теплым и влажным.