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Женщина пострадала при сбросе ВСУ взрывного устройства под Белгородом

В настоящий момент пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
Анастасия Бобылева 2024-06-18 04:11:17
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

Жительница Белгородской области пострадала при сбросе взрывного устройства в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, после сброса взрывного устройства загорелся один из частных домов. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Ее доставили в районную больницу.

«В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь», - передает сообщение Гладкова RT.

Ранее сообщалось, что за сутки с 16 по 17 июня украинские националисты 20 раз обстреляли территорию ДНР. В результате этих атак погиб мирный житель.

#в стране и мире #белгородская область #ранение #Обстрел #Взрывное устройство
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