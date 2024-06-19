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Небензя осудил участие представителей ООН в саммите в Швейцарии

Он отметил, что участие представителей ООН в мероприятии недопустимо в соответствии со статьей 100 устава организации.
Анастасия Бобылева 2024-06-19 00:21:23
© Фото: © The Canadian Press Keystone Press Agency Global Look Press

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал участие представителей ООН в саммите по Украине. Он назвал это недопустимым, поскольку таким образом нарушается устав организации.

«Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя», - цитирует его РИА Новости.

Небензя отметил, что это противоречит статье 100 устава ООН.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на саммит по Украине в Швейцарии. В итоге вместо него организацию представляла замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

#в стране и мире #ООН #Украина #Саммит #Швейцария #василий небензя
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