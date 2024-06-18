Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону нормализацию отношений двух стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о политической воле по налаживанию отношений между странами без предварительных условий. Это произошло во время телефонного разговора между двумя лидерами.

«В ходе переговоров оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий», - передает РИА Новости сообщение канцелярии Эрдогана.

Уточняется, что оба политика отметили важность продолжения переговоров между представителями Арменией и Турцией и подтвердили договоренности, согласованные ранее. Также в сообщении указано, что Эрдоган и Пашинян «с удовлетворением отметили продолжающийся диалог между старшими должностными лицами» двух стран. Помимо этого, во время телефонного разговора лидеры обсудили международную повестку и события в регионе.

Ранее главы МИД Турции и Армении подтвердили намерение нормализовать отношения. Во время дипломатического форума в Анталье они обсудили ситуацию и обменялись мнениями о конкретных шагах в этом направлении.