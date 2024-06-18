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Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону нормализацию отношений двух стран

Политики подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями Турции и Армении.
Анастасия Бобылева 2024-06-18 23:35:42
© Фото: © Juan Carlos Rojas Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о политической воле по налаживанию отношений между странами без предварительных условий. Это произошло во время телефонного разговора между двумя лидерами.

«В ходе переговоров оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий», - передает РИА Новости сообщение канцелярии Эрдогана.

Уточняется, что оба политика отметили важность продолжения переговоров между представителями Арменией и Турцией и подтвердили договоренности, согласованные ранее. Также в сообщении указано, что Эрдоган и Пашинян «с удовлетворением отметили продолжающийся диалог между старшими должностными лицами» двух стран. Помимо этого, во время телефонного разговора лидеры обсудили международную повестку и события в регионе.

Ранее главы МИД Турции и Армении подтвердили намерение нормализовать отношения. Во время дипломатического форума в Анталье они обсудили ситуацию и обменялись мнениями о конкретных шагах в этом направлении.

#в стране и мире #Армения #дипломатия #Турция #Никол Пашинян #Реджеп Тайип Эрдоган
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