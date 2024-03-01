В Армении и Турции подтвердили намерение нормализовать отношения

Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений, пишет РИА Новости со ссылкой на армянское внешнеполитическое ведомство.

По данным агентства, соглашение было достигнуто в ходе переговоров на полях дипломатического форума в Анталье.

«В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и подтверждена готовность добиться полной нормализации отношений. Состоялся обмен мнениями о возможных конкретных шагах в этом направлении», - цитирует РИА Новости сообщение МИДа Армении.

Сообщается, что во время встречи были затронуты региональные и международные проблемы.