Антонов заявил о важности обсуждать мир на Украине без диктата США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обсуждение мирного решения конфликта на Украине должно вестись без «имперского диктата» Белого дома. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу Newsweek.

По его словам, приказам США не место на поле переговоров о мире. Он заявил, что Штаты должны признать, что их попытки навязать свою волю всем странам оказались тщетны.

«США пора принять тщетность постоянных попыток навязать свою волю всем странам, признать, что более нет возможности сдерживать сдвиг в сторону многополярности», - заявил Антонов.

Посол дополнил, что Россия никогда не уклонялась от диалога с Украиной. Он также назвал предложения Путина о выводе войск ВСУ с территории новых регионов скорейшим способом остановить боевые действия.

Ранее МИД России назвал конференцию по Украине провальной.