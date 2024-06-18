Эффективностью Байдена серьезно обеспокоились и противники, и коллеги

Застыть на публике для Байдена не впервой: на «звездном» вечере в Лос-Анджелесе вечеринка по случаю сбора средств на президентскую кампанию лидера демократов. Партнеры по сцене: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Барак Обама - предшественнику пришлось уводить главу государства за руку, придерживая, чтобы наверняка не заблудился.



Байден - самый пожилой в американской истории президент. Ему - 81. И к концу второго срока, если это случится, будет уже 86. В США эту гонку в шутку называют «голосованием за президента Камаллу Харрис» - намекая на политическую дисфункцию нынешнего руководителя. Нападки правой прессы как могут отражают сотрудники администрации.

«Про сильнейший экономический рост» заместитель пресс-секретаря Белого дома, конечно, слукавил. Минторговли США в своем отчете приводит всего 1,6% роста ВВП страны. Но это неважно, когда речь о реноме номера один - и его пиарщики все чаще прибегают к популярному в последнее время в американской политике приему «вотэбаутизм»: а что там по поводу республиканцев или вообще русских. Но когда Джо Байден своими действиями приводит команду в тупик, остается лишь последнее.

«Это дешевые фейки. Подделки. И сделаны они недобросовестно. Некоторые из ваших новостных организаций очень ясно дали понять: этой критике президента нет доверия, поскольку их неоднократно ловили на распространении дезинформации», - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Но как только президент США оказывается в объективе неподконтрольной Белому Дому прессе: фейки, как в сказке, из кареты превращаются в тыкву. А точнее фарс. Джо Байден прилетел в Европу и высадился в Нормандии.

Затем пересадка в Италии, на слет «Большой семерки». За короткий срок лидер Соединенных Штатов успел нарушить личные границы папы Римского и потеряться на общем фото: его то и дело одергивала хозяйка саммита - премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Все это на руку американской оппозиции и лично Трампу, которому, кстати, на днях исполнилось 78.

«Он летает туда-сюда, туда-сюда. Проводит где-то один день, потом возвращается. Он засыпает на каждом мероприятии. Последней прелестью было приземление парашютиста. Все на него смотрят, а Байден отвернулся и смотрел в другую сторону. Новый лидер Италии хорошо сработала. Она сказала: "Да развернись ты, дурак!". Они не уважают больше нашу страну», - сказал Дональд Трамп.

В последних опросах Байден отстает от Трампа пока на 1%. При этом рейтинг его одобрения один из самых низких показателей последнего десятилетия: всего 38%. Старший из Байденов без суфлеров и подсказок не выступает, поэтому все чаще на экранах его супруга Джилл.

«Возраст безусловно никак не влияет на эти выборы. Джо и тот другой парень по сути одного возраста, давайте не будем заблуждаться. Джо один из самых эффективных, не вопреки своему возрасту, а именно благодаря ему», - сказала Джилл Байден.

В его эффективности уже давно сомневаются коллеги: Белый Дом встряхнула громкая статья The Wall Street Journal - авторитетное издание опубликовало показания 45 инсайдеров, говорили на тему «ментального состояния президента» и это мнение людей, которые наблюдают за Байденом не по телевизору, а, что говорится, работают бок о бок.

«Во время встречи один на один со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, президент заявил, что изменения в политике, инициированные администрацией и уже поставившие под угрозу некоторые крупные энергетические проекты, пока "только прорабатываются - и не более того". Джонсон был встревожен. Ему показалось, что президента подводит память и он забывает детали собственной политики», - пишет издание.

Администрация на WSJ обиделась и даже требовала удалить материал, ссылаясь на однобокое мнение, мол - интервью давали только республиканцы. Редакция опровергла и уточнила - среди опрошенных и демократы, которым даже по итогу звонили из Белого Дома и буквально устраивали допрос. И такая политика партии уже вызывает раздражение.

«Мне, как американцу, стыдно. Забудьте о партийной политике. Вы видите, что главнокомандующий, президент США и человек, который по крайней мере когда-то был лидером свободного мира, каким мы его знаем, ведет себя подобным образом. Похоже, сейчас в Белом доме сидит президент с лоботомией. Cчитаю это национальным позором, независимо от вашей партийной принадлежности», - сказал предприниматель Вивек Рамасвами.

Дошло и до того, что здоровье президента всерьез обсуждают в утренних выпусках новостей, прямиком с пляжей Западного побережья.



Предположения о том, что Байден может снять свою кандидатуру с предвыборной гонки звучат все чаще. Дебаты с Трампом уже в следующий четверг: 90 минут с двумя рекламными паузами, во время которых кандидаты не смогут взаимодействовать со своей командой, а значит и подсказок у Байдена не будет. В кулуарах шепчутся - сейчас ключевые решения принимает не избранный народом, а трио из госсекретаря Блинкена, советника по нацбезопасности Салливана, и главы администрации Зинтса. А это только добавляет тревожности: у одного доступ к ядерному чемоданчику, у других - к возможности решать стоит ли его открывать, и на кого, в случае катастрофы, свалить ответственность.

Ранее в Белом Доме пояснили, почему Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе. Представитель Белого Эндрю Бейтс дома обратил внимание не на поведение президента США, а на его заслуги перед страной.