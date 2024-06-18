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Военкора «Звезды» Игоря Лапика наградили знаком «Все для Победы!»

Игорь Лапик одним из первых присоединился к проекту Народного фронта.
Игнат Далакян Андрей Вакула 2024-06-18 21:44:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военного корреспондента «Звезды» Игоря Лапика наградили нагрудным знаком «Все для Победы!». Он одним из первых присоединился к проекту Народного фронта, где более двух миллионов россиян поддерживают наших бойцов.

За два года существования фонда на передовую отправили сотни тонн грузов. Это квадрокоптеры, радиостанции, машины, бронежилеты и тысячи прицелов.

«Благодаря нашим телезрителям собрали десяти миллионов рублей. Все это воплотилось в квадрокоптеры, антидроновые ружья, квадроциклы, автомобили. Все то, что помогает нашим ребятам побеждать. И если все это перевести в спасенные человеческие жизни, спасенные жизни наших бойцов - это не десятки, это сотни, если не тысячи спасенных жизней наших российских воинов», - поделился Игорь Лапик.

Поддерживают воюющих в зоне спецоперации бойцов и обычные граждане, и целые коллективы. За два года существования фонда на передовую отправили сотни тонн грузов.

Активисты проекта «Все для Победы!» сегодня собрались в Москве на ВДНХ. Более 700 человек со всей страны. Это те, кто с первых дней специальной военной операции оказывает поддержку тем, кто на переднем крае. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил им награды.

Ранее корреспондент «Звезды» Игорь Лапик доставил в зону специальной военной операции антидроновые ружья и коптеры. Собрать средства и доставить груз удалось благодаря зрителям телеканала «Звезда».

#награждение #Народный фронт #военный корреспондент #Все для победы #нагрудный знак
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