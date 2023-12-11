Корреспондент «Звезды» Лапик доставил в зону СВО антидроновые ружья и коптеры

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Больше десяти миллионов рублей было собрано в рамках акции Народного фронта «Все для победы» и персонального сбора военкора «Звезды» Игоря Лапика. На эти средства закупили квадрокоптеры, оснащенные тепловизорами, антидроновые ружья, рации, ретрансляторы и все то, что пригодится нашим бойцам на передовой.

Лапик лично проследил, чтобы каждый рубль был потрачен с пользой и сам участвовал в доставке снаряжения для наших бойцов до линии боевого соприкосновения в одно из подразделений 2-го армейского корпуса ВС РФ.

«Народный фронт, ТРК "Звезда", все вместе мы собрали более десяти миллионов рублей, хочется сказать спасибо всем кто делал пожертвования. Каждый ваш рубль аккумулировался в единое целое и закуплены антидроновые ружья, цифровые рации ретрансляторы к ним, квадрокоптеры с мощным зумом и тепловизором. Очень ждали парни, потому что в современных боевых действиях без квадриков никак, и сегодня-завтра вся эта техника будет помогать нашим военнослужащим громить украинских националистов», - сказал Лапик.

Собрать средства и доставить груз удалось благодаря зрителям телеканала «Звезда». Наши военнослужащие и военкор Игорь Лапик говорят спасибо всем тем, кто не остался в стороне и поддержал бойцов.

Ранее волонтеры из Новосибирска отправили в зону СВО 400 «Смуглянок» для согревания бойцов. Утверждается, что одна такая печь может обогреть целый взвод солдат. Чаще всего их ставят в блиндажи и полевые госпитали.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.