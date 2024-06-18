Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила слова Владимира Путина о главной беде Европы, которая заключается в зависимости от США и нашла для ЕС новое выражение вместо «сателлитов». Об этом она сообщила в своем официальном телеграм-канале.

Мария Захарова заявила, что термин «сателлиты» больше не актуален в настоящей геополитической ситуации. По ее словам, теперь подходит выражение из области древнеримского права – «amicus populi Romani», означающее «друг римского народа».

Она объяснила, что так в Риме называли «царей-клиентов», находящихся в полной зависимости. они приобретали звание «друга Рима», но лишали себя самостоятельности во внешних и внутренних делах.

Официальный представитель МИД РФ заключила, что список «amici praesidenti Americani» достаточно велик, он наполнен теми, кто не думает о своих гражданах, а «выполняет волю, продиктованную ему из-за океана».

Ранее МИД России назвал конференцию по Украине провальной.