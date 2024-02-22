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В США считают, что премьер Нидерландов Рютте будет «отличным генсеком НАТО»

Для принятия решения НАТО нужно единогласие, к настоящему времени о поддержке Рютте заявили Великобритания, ФРГ и Франция.
Ирина Егорова 2024-02-22 23:25:01
© Фото: Tobias Hasedpa, Global Look Press

США находят кандидатуру и.о. премьер - министра Нидерландов Марка Рютте подходящей на пост нового генсека НАТО. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Соединенные Штаты ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО», - цитирует Кирби ТАСС.

Для принятия решения Североатлантическому альянсу необходимо единогласие, сейчас положительные ответы дали Великобритания, ФРГ и Франция. Канцлер Шольц написал о своей поддержке идеи назначения Рютте на пост генсека НАТО в своем аккаунте в Х.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов. Единственное правило - кандидат должен быть политиком европейской страны. Полномочия действующего главы альянса, экс-премьера Норвегии Йенса Столтенберга истекают в октябре. В случае согласия всех стран-участниц организации Рютте сможет возглавить пост уже апреле.

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