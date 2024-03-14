Спит с плюшевой мамой: в Петербурге показали самую маленькую в мире спасенную нерпу

В прибрежном кафе в поселке Ладожское Озеро 6 марта обнаружили коробку с крохотной новорожденной нерпой. Специалисты поселили ее в Фонде друзей балтийской нерпы и рассказали о состоянии малышки.

Как сообщили в фонде, скорее всего, кто-то из рыбаков увидел ее на льду и принес к порогу кафе. Эта нерпа стала первой спасенной в 2024 году и самой маленькой в истории не только России, но и всего мира.

«У новенькой вес составляет 3,5 кг и зубки прорезались только вот-вот. Это первая не только в нашей, но и в мировой практике столь крохотная пациентка», - сообщили в фонде.

Специалисты отметили, что в таком возрасте у нерп может развиться гипогликемия, поэтому они внимательно следят за уровнем сахара в крови малышки. Также ее кормят немного чаще, чем обычно - раз в полтора-два часа.

Чтобы нерпа не так переживала из-за отсутствия мамы рядом, ей дали плюшевую игрушку, и, как рассказали в фонде, это помогло.

«Нам пришла в голову идея дать малышке искусственную, плюшевую маму. Это очень сильно помогло, она с ней спит, за ней прячется, лежит с ней рядом, чешет, облизывает, целует и тыкается носиком, то есть считает ее настоящей мамой», - поделились специалисты.

Возможно, отметили они, это поможет нерпе остаться дикой и вернуться в естественную среду обитания.

Ранее в Приморье поймали охотившегося на собак тигра. Его отправили в специальный реабилитационный центр в Алексеевке.