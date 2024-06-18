Бывшего главу «Автодора» Кельбаха приговорили к 12 годам колонии

Бывшего главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в Тверском районном суде города Москвы.

Кельбаха признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве ЦКАД. Следствие оценивало ущерб от действий топ-менеджера более чем в два миллиарда рублей. Суд запретил ему занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Его взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, с бывшего председателя правления «Автодор» взыскали почти два миллиарда рублей в пользу Минтранса.

Напомним, Сергея Кельбаха задержали в сентябре 2021 года. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству ЦКАД. С государственной стороны заказчиком работ выступал «Автодор».

По данным следствия, в 2017 году Кельбах незаконно выделил более двух миллиардов рублей одной из компаний, которая занималась строительством. До этого компания по указанию главы «Автодора» получила из бюджета 3,9 миллиона рублей. Еще один эпизод дела связан с выделением другой компании 132 миллионов рублей за разработку документации для строительства ЦКАД.