В стране и мире Экс-глава «Автодора» отправлен под домашний арест по делу о строительстве ЦКАД Елизавета Потейчук Сергей Кельбах отправлен под домашний арест до 11 декабря по делу о злоупотреблении полномочиями. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Москве Басманный суд отправил под домашний арест бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха до 11 декабря. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря», - заявила ТАСС представитель суда. Ранее в 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело против экс-председателя правления холдинга «Автодор». По данным следствия, Кельбах незаконно согласовывал денежные средства на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика