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Польские фермеры разлили свиной навоз на границе для борьбы с мигрантами

Польские фермеры с помощью навоза защищают границу с Белоруссией от мусульман, исповедующих ислам.
Услада Дубинина 2024-06-18 14:11:47
© Фото: IMAGO, Bernd März, Globallookpress

Фермеры из движения «Массовый всепольский протест фермеров» распространили на пограничной территории Польши и Белоруссии свиной навоз, чтобы защититься от нелегальных мигрантов-мусульман. Об этом сообщает портал Wirtualna Polska

«Мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Этим мы показываем, что солидарны с нашими силовыми структурами. Мы покажем властям, как надо защищать нашу территорию», - цитирует портал слова участника акции.

Польские фермеры предполагают, что верующие в ислам мигранты не будут пересекать границу, покрытую свиным навозом. 

Ранее Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией из-за неконтролируемого поведения мигрантов. Польские власти сообщили о попытках штурмовать заграждения, а также о нападении с палками и камнями на пограничников.

#в стране и мире #белоруссия #Польша #граница #мигранты #мусульмане
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