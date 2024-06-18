Польские фермеры разлили свиной навоз на границе для борьбы с мигрантами

Фермеры из движения «Массовый всепольский протест фермеров» распространили на пограничной территории Польши и Белоруссии свиной навоз, чтобы защититься от нелегальных мигрантов-мусульман. Об этом сообщает портал Wirtualna Polska.

«Мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Этим мы показываем, что солидарны с нашими силовыми структурами. Мы покажем властям, как надо защищать нашу территорию», - цитирует портал слова участника акции.

Польские фермеры предполагают, что верующие в ислам мигранты не будут пересекать границу, покрытую свиным навозом.

Ранее Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией из-за неконтролируемого поведения мигрантов. Польские власти сообщили о попытках штурмовать заграждения, а также о нападении с палками и камнями на пограничников.