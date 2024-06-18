Путин заявил, что изменения в налоговую систему внесут в августе

Корректировки в налоговой системе будут внесены, предварительно, в августе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своей поездки в Якутск.

«Они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой, и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие», - отметил российский лидер.

Согласно новой прогрессивной шкале налога, 13% от доходов до 200 тыс. рублей в месяц останутся неизменными. В то время как он будет составлять 15% для части дохода в диапазоне 200 - 416,7 тыс. рублей в месяц, 18% в диапазоне 416,7 тыс. - 1,67 млн рублей, 20% в диапазоне 1,67 - 4,17 млн и 22% при доходе свыше 4,17 млн рублей.

При этом он подчеркнул, что новые изменения в НДФЛ коснутся примерно 3,2% налогоплательщиков. Также отмечается, что полученные деньги направят на социальные нужды.

Напомним, что 18 июня Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию, откуда потом он отправится в КНДР.