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Путин заявил, что изменения в налоговую систему внесут в августе

Глава государства отметил, что повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков.
Глеб Владовский 2024-06-18 14:37:42
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Корректировки в налоговой системе будут внесены, предварительно, в августе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своей поездки в Якутск.

«Они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой, и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие», - отметил российский лидер.

Согласно новой прогрессивной шкале налога, 13% от доходов до 200 тыс. рублей в месяц останутся неизменными. В то время как он будет составлять 15% для части дохода в диапазоне 200 - 416,7 тыс. рублей в месяц, 18% в диапазоне 416,7 тыс. - 1,67 млн рублей, 20% в диапазоне 1,67 - 4,17 млн и 22% при доходе свыше 4,17 млн рублей.

При этом он подчеркнул, что новые изменения в НДФЛ коснутся примерно 3,2% налогоплательщиков. Также отмечается, что полученные деньги направят на социальные нужды.

Напомним, что 18 июня Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию, откуда потом он отправится в КНДР.

#в стране и мире #Владимир Путин #корректировка #налоговая система
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