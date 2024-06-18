Зенитчики рассказали о массовом налете дронов ВСУ на расчет «Осы»

Военнослужащие ЦВО показали боевую работу на Авдеевском направлении. На опубликованных кадрах наши зенитчики уничтожают беспилотники украинских националистов из зенитного ракетного комплекса «Оса».

Вражеский беспилотник «Фурия» пытался проскочить незамеченным, но его оператор просчитался. Наш ЗРК «Оса» успешно поражает его. Зенитчики рассказывают, что на этом направлении летает очень много дронов ВСУ.

«Летают с интервалом в 10-15 минут. Вот не так давно на том месте, где мы стояли, был массовый налет, 14 штук», - рассказывают бойцы.

И чем ближе к передовой, тем их больше. Расчет «Осы» работает с учетом реалий современных боевых действий.

«Изначально зенитный ракетный комплекс рассчитывался на уничтожение самолетов, вертолетов, крылатых ракет, БПЛА. Но учитывая, что самолеты так близко не подлетают, в основном он ведет работу по беспилотникам. До десяти километров по дальности. И на высоте в пять километров», - объясняет начальник расчета Петрович.

В основном это, конечно, воздушные разведчики ВСУ: «Валькирии», «Лелеки», те же «Фурии». Пытаются вычислить позиции наших артиллеристов, но «Оса» не позволяет. Ездить вдоль линии боевого соприкосновения зенитчикам приходиться много.

За рулем - механик-водитель Младший дед. Ему всего 24 года. Он очень гордится своим позывным из двух слов, потому что это династия. На СВО он служит бок о бок с отцом уже год, у которого позывной Дед.

«Мой отец служил в этом подразделении более 15 лет. Поэтому я пришел в него. Он по состоянию здоровья уехал, и я занял его место», - поделился Младший дед.

Звучит команда «к бою», и расчет вновь готовит ЗРК к выезду. Быстрые, отточенные движения - скорость как ключевой фактор успеха. Уже на позиции зенитчики разворачивают мощную радиолокационную станцию.

Острое жало «Осы» снова попадает в цель. Двух минут хватает, чтобы отразить воздушную угрозу.

После заката зенитчикам тоже работы хватает. Небо в этом секторе никогда не спит. И задач у расчета «Осы» много: не только прикрытие наших боевых позиций, но и защита мирных городов ДНР.

Ранее расчет «Акации» поразил командный пункт ВСУ под Северском. Корректировку огня артиллерии и контроль поражения цели вели военнослужащие расчетов беспилотной авиации.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.