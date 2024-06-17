Расчет «Акации» лишил врага командного пункта под Северском

Расчет САУ «Акация» «Южной» группировки войск точным ударом уничтожил командно-наблюдательный пункт и бронетехнику ВСУ на Северском направлении. Кадры боевой работы наших артиллеристов опубликовало Министерство обороны РФ.

Орудие накрыто маскировочной сетью, над башней установлен защитный козырек. На записи показан процесс заряжания установки и стрельбы, видно, что происходит внутри САУ. Предварительно координаты выявили разведчики и передали артиллеристам, после чего по противнику нанесли удар.

Огонь корректировался с помощью БПЛА, также камера беспилотника зафиксировала последствия попадания. Отстрелявшись, военнослужащие покинули позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

В описании к видео сказано, что военнослужащие каждый день устраивают огневые налеты, поражая опорные пункты, живую силу, а также препятствуют переброске вражеских резервов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.